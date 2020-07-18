Yetenek yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs döneminde çocukların ve gençlerin evde geçirdiği boş zamanın nitelikli kılınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Evde Kal Yetenek Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla ödülleri verildi. Derece alan yarışmacılar için Meclis Toplantı Salonu'nda ödül töreni gerçekleştirdi. Törende, Tuğba Dursun, birincilik kürsüsüne yerleşerek 7 bin 500 lira para ödülü almaya hak kazanırken 2'nci sıraya yerleşen İbrahim Biçeroğlu 5 bin lira, 3'üncü olan Yusuf Yegül ise 4 bin lira ile ödüllendirildi. Ayrıca ilk 10'a giren 7 kişiye ise mansiyon ödülü olarak bin lira verildi. Evde kal çağrısıyla gelişen bu süreçte her yaş grubunun eğitici etkinliklerde bulunmasına yönelik yapılan bu yarışmada 391 eser ile katılım sağlandı. Şarkı söyleyenler, şiir okuyanlar, fiziksel yetenekle katılanlar, resim yapanlar ve daha birçok alanda yarışmaya başvuranlar halk oylamasına sunuldu ve dereceye girenler jüri üyelerince belirlendi.