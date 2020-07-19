Akınal ailesi iki okul yapacak

GAZIANTEP Valiliği koordinasyonunda kentteki okul ihtiyacını gidermek amacıyla başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasında 2 okulun daha protokolü imzalandı. Gaziantep Valiliğinde yapılan protokole imza atan hayırsever Sait ve Suat Akınal kardeşler de birer okul yaptıracak. Vali Davut Gül, okul yaptıran 100 hayırsevere darphanede bastırılacak madalyaların verileceğini kaydetti. Vali Gül, "Gaziantep savunmasının 100. yılında şehrin önemli bir sıkıntısı olan eğitim sorununu çözmek için 100 hayırsever arıyorduk. Şu anda Akınal kardeşler ile iki okulun protokolünü imzalıyoruz. Her biri 40 derslikli olan okulların her biri bir kardeşin adına olmuş olacak. Daha öncede babaları adına hayır hasenat yapmışlardı şimdi ise kendileri adına yapıyorlar. Hem şehrimize sanayici olarak çok büyük katkıları var hem de sosyal sorumluluk anlamında bugün toplamda 80 dersliğin yapılmasına vesile oluyorlar" dedi. Hayırsever Saim Akınal, Vali Gül'e hayra vesile olduğu için teşekkür ederek şehrin gelişmesine katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Suat Akınal ise Gaziantep'in önemli ihtiyaçlarından biri olan eğitim kurumlarını yapma noktasında öncülük ettiği için Vali Gül'e teşekkür ederek memlekete hayırlı insanlar kazandırmasına vesile olması temennisinde bulundu.