Hasan Kalyoncu fotoğraf yarışması düzenliyor

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi tarafından, 15 Temmuz ve sonrasını anlatan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik' temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek. Üniversite öğrencilerinin başvurabileceği yarışmada, ödül kazanmaya hak kazanan tüm öğrencilere ödülün yanı sıra başarılarını simgeleyen bir sertifika verilecek. HKÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenecek yarışmaya; üniversitelerin önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencileri başvuru yapabilecek. Yarışma ödülü olarak; birinci olan yarışmacı 1.500 -TL, ikinci 1.000 -TL, üçüncü: 750 – TL ve mansiyon ödülünü kazanan yarışmacı ise 500- TL ile ödüllendirilecek. Son başvuru tarihi 01.09.2020 olan fotoğraf yarışmasında katılımcılar, başvuru ve detaylı bilgi için; https://if.hku.edu. tr/ilanlar/15-temmuz-demokrasi-vemilli- beraberlik-temali-fotograf-yarismasi- hk/ adresini ziyaret edebilir.