‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’

TÜRKİYE Diyanet Vakfı Erdemli Şube Başkanı ve Erdemli Müftüsü Dr. Hayri Erenay Vekaletle Kurban organizasyonu hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şube Başkanı ve Erdemli Müftüsü Dr Hayri Erenay Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Yurtiçinde ve Dünyanın 149 Ülkesinde kesilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, kurbanlarını vekaletle kestirmek isteyen vatandaşlarımızın bağışladığı kurbanlarını, dini usullere uygun ve en güvenilir şekilde kesmek ve ihtiyaç sahiplerine etlerini dağıtmak üzere, Vekaletle Kurban Hizmetleri Organizasyonu çalışmalarına Erdemli'de başladıklarını belirtti.