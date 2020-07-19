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’de ‘minderli sinema’ buluşmaları

HAYRETTİN YENEL
Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Niğde’de ‘minderli sinema’ buluşmaları
NİĞDE Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeni normalleşme sürecinde açık havada "minderli sinema" etkinliği yapıldı. Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kurulun dev ekranın karşısına, 2 metre aralıklarla çizilen yuvarlakla belirlenen alanlara 2 ve 3 kişilik minderler koyuldu. Ekipler, sinema izlemek için gelenleri, ateşini ölçerek alana aldı, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Ayrıca sinema severlere patlamış mısır ikram edildi. Bir hafta sürecek "minderli sinema" etkinliğinde, ilk olarak "Fetih 1453" filminin gösterimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, devam eden pandemi sürecinde Niğdelilere moral olması için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Sosyal mesafe dikkate alınarak belirlenen alanlara minder koyduklarını belirten Özdemir, "Sosyal mesafeye, maskeye ve hijyen kurallarına uyarak bir hafta boyunca güzel vakit geçirmek ve hemşehrilerimize moral vermek istedik. Herkes son derece duyarlı, maskeleriyle geldiler" dedi.
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Niğde’de ‘minderli sinema’ buluşmaları
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