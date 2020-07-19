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Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
GAZİANTEP'IN Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi, artan sıcaklarda serinlemek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Gaziantep-Adana kara yolunun 42. kilometresinde bulunan Sakçagözü Şelalesi, artan sıcaklarda buz gibi akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor. Kent genelinden ve civar illerden ziyaretçilerini ağırlayan şelale, dağın zirvesinden gelerek 71 metre yüksekten ve 4 farklı gözden çağlıyor. Serinlemek isteyenlerin bir kısmı suyun içerisine girerken bir kısmı ise şelalenin altında aileleriyle doğal ortamda piknik yaparak keyifli zaman geçiriyor.
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Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
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