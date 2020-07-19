Sultanlarımız devler ligi’nde

Koronavirüs salgını nedeniyle 16. haftada durdurulannde 43 puanla liderlik koltuğunda oturan, TFF yönetim kararı ile lig birincisi oldu. Normal sezonda oynadığı 15 maçta 14 galibiyet 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam eden Gaziantep temsilcisi, lig liderliğini vene katılmaya hak kazandı. En yakın takipçisi ve yine şampiyonlukta kıyasıya mücadele verdiği'ı İstanbul'da 2-0 yenen sarıgrili takım şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu kanıtlamıştı.Kulüp başkanıkolları sıvayarak kenti'da başarıyla temsil edecek kadro kurmanın hazırlıklarına başladı. Gaziantep futbol tarihinde ilk kez bir takımın ligi hem birinci bitirmesi hem de dünyanın en büyük turnuvalarından Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olmasından dolayı, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ALG Spor'u kutlayan mesajlar yayımladı.Başkan Ali Gözcü teknik ekip ve oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek,dedi.