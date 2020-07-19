Sultanlarımız devler ligi’nde

Koronavirüs salgını nedeniyle 16. haftada durdurulan Kadınlar 1. Ligi'
nde 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Gaziantep ALGSPOR
, TFF yönetim kararı ile lig birincisi oldu. Normal sezonda oynadığı 15 maçta 14 galibiyet 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam eden Gaziantep temsilcisi, lig liderliğini ve UEFA Şampiyonlar Ligi'
ne katılmaya hak kazandı. En yakın takipçisi ve yine şampiyonlukta kıyasıya mücadele verdiği Beşiktaş
'ı İstanbul'da 2-0 yenen sarıgrili takım şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu kanıtlamıştı. Takımın önümüzdeki sezon UEFA'da mücadele edecek olması şehirde büyük heyecan oluşturdu.
Kulüp başkanı Ali Gözcü
kolları sıvayarak kenti Avrupa
'da başarıyla temsil edecek kadro kurmanın hazırlıklarına başladı. Gaziantep futbol tarihinde ilk kez bir takımın ligi hem birinci bitirmesi hem de dünyanın en büyük turnuvalarından Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olmasından dolayı Vali Davut Gül
, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ALG Spor'u kutlayan mesajlar yayımladı. Başkan Ali Gözcü, büyük gurur yaşadıklarını belirtti.
Başkan Ali Gözcü teknik ekip ve oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bence alkışın en büyüğünü onlar hak ediyor. Biz mutfağın bir kısmındayız; ama onlar büyük özveri ve fedakârlık göstererek bu şampiyonluğun mimarı oldular. Büyük özveri ile çalışan başta hocamız Aslı Canan Sabırlı, teknik heyeti ve tüm oyuncularımıza teşekkür borçluyuz"
dedi.