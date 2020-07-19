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: Yeni stadyum 20 eylül’de teslim edilecek

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Vali Doğan: Yeni stadyum 20 eylül’de teslim edilecek
HATAY Valisi Rahmi Doğan, yapımı devam eden yeni stadyumun 20 Eylül'de teslim edileceğini açıkladı. Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan ile kulübün yönetim kurulu üyeleri, Vali Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Vali Doğan, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği için Hatayspor yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları kutladı. Kentte yapımı devam eden stadyum inşaatı hakkında bilgiler veren Vali Doğan, "İhaleyi alan firma, teslim tarihini 20 Eylül olarak belirtti. Biz bu sürenin daha erkene alınması için çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi. Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da Hatayspor'a katkıları nedeniyle Vali Doğan'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.
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Vali Doğan: Yeni stadyum 20 eylül’de teslim edilecek
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