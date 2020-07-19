Vali Doğan: Yeni stadyum 20 eylül’de teslim edilecek

HATAY Valisi, yapımı devam eden yeni stadyumun 20 Eylül'de teslim edileceğini açıkladı.Vali Doğan,'e yükselme başarısı gösterdiği için Hatayspor yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları kutladı. Kentte yapımı devam eden stadyum inşaatı hakkında bilgiler veren Vali Doğan,dedi. Kulüp Başkanıda'a katkıları nedeniyle'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.