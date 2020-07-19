Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Vali Elban’dan Emniyet Müdürü İnci’ye ziyaret

’dan Emniyet Müdürü İnci’ye ziyaret

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Vali Elban’dan Emniyet Müdürü İnci’ye ziyaret
ADANA Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'yi ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile kurum personeli tarafından karşılanan Vali Elban, gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 15.06.2020 tarih 2020/279 sayılı kararname ile Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın İnci'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisini iletti. Vali Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'den il genelinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgiler almasının ardından ziyaretini sonlandırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Elban’dan Emniyet Müdürü İnci’ye ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA