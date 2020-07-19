Vali Elban’dan Emniyet Müdürü İnci’ye ziyaret

ADANA Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'yi ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile kurum personeli tarafından karşılanan Vali Elban, gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 15.06.2020 tarih 2020/279 sayılı kararname ile Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın İnci'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisini iletti. Vali Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'den il genelinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgiler almasının ardından ziyaretini sonlandırdı.