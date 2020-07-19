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Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
MERSİN'DE Türkiye Yardım Sevenler Derneği Anamur Şube Başkanlığı sosyal çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıttı. Yardım Sevenler Derneği Şube Başkanı Hafize Evin, Belediye Meclis Üyesi Erdal Karan ile birlikte hayırsever iş insanlarının destekleri sonucunda oluşturulan yardım kolilerini gönüllü görevlilerle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Özellikle koronavirüs ile mücadele ihtiyaç sahibi insanlara ve ailelere yardım elini uzatan dernek ekipleri bu tür sosyal amaçlı çalışmaların devamını getirmeyi planlıyor.
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Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
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