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2 bin 6 adet kaçak geçirildi

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
ADANA'DA polisin hareketlerinden şüphelendiği bir şahsın elindeki kolide piyasa değeri 30 bin lira olan 2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesin'de A.D. isimli şahsın hareketlerinden şüphelendi. A.D.'yi durduran ekipler, şahsın elindeki koliyi açtıklarında içerisinde piyasa değeri 30 bin lira olan kaçak 2 bin 6 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Gözaltına alınan A.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
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