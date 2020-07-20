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Ceyhan Nehri’nde açık havada sinema keyfi

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Ceyhan Nehri’nde açık havada sinema keyfi
KAHRAMANMARAŞ'TA, Elbistan Belediyesince Ceyhan Nehri Rekeasyon Projesi kapsamında oluşturulan yapay adada vatandaşlar, açık hava sineması keyfi yaşıyor. Belediyenin "Yaz Sineması Günleri" adı altında başlattığı etkinlik kapsamında, Ceyhan Nehri üstündeki yapay adaya dev ekran konuldu. Kurulan dev ekranda sinema izlemek için gelen vatandaşlar, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ekipler tarafından ateş ölçümünün ardından alana alındı. Maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Ayrıca sinemaseverlere patlamış mısır ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.Hava şartları el verdiği müddetçe yaz sonuna kadar devam edecek olan sinema etkinliğinde, ilk olarak "Fetih 1453" filminin gösterimi gerçekleştirildi.
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Ceyhan Nehri’nde açık havada sinema keyfi
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