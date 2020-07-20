Çocuğu dalgıç polis kurtardı

sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Suriye uyruklu Mustafa El Ahmet izinde olan sualtı polisi tarafından kurtarıldı. Merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polis Erdoğan Özcan izinli olduğu gün Ege Bağatur Bulvarına kurulan pazara gitti. Bu sırada DSİ'ye ait sulama kanalından ses geldiğini duydu. Polis burada Suriye uyruklu Mustafa El Ahmet'in kanala düştüğünü ve boğulmak üzere olduğunu gördü. Hemen suya atlayan dalgıç polis kısa sürede çocuğu kurtardı. Sudan çıkartılan çocuk hayati tehlikesi olmadığı için yakınları tarafından evine götürüldü.