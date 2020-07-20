‘Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz’ projesi tanıtıldı

Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM), Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Girne Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi işbirliğinde "Çocukları Sanal Düşmandan Koruyoruz" sloganı ile düzenlenen proje Yakın Doğu Üniversitesinde düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. İletişim Fakültesi Turuncu Salonda düzenlenen basın toplantısında Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Çiğdem Hürsen, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, LTB Temsilcisi Sibel Demirpençe, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Beyramudu Belediye Başkanı İlker Edip hazır bulundu. Çocukları teknoloji bğaımlılığı ve sanal ortam zararlarından korumak için Ağustos ayında başlanması öngörülen proje çerçevesinde ilk etapta okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocukların anne ve babaları ile öğretmenler eğitilecek.