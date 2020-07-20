Gönül dili ile konuşuyorlar

farklı lisanları aşklarına engel olmayan 80 yaşındaki Şerif Dağdelen ve 60 yaşındaki Suriyeli eşi Fevziye Dağdelen adeta aşkın diliyle konuşuyor. Şerif Dağdelen 6 yıl önce pazarda alışveriş yaparken Suriyeli Fevziye Erbaş ile tanıştı. Dağdelen ve Fevziye hanım zamanla birbirlerinden hoşlanmaya başladı. Lisanları ayrı olan fakat gönül gözüyle anlaşan iki yaşlı evlenmeye karar verdi. Çiftin birbirlerine olan sevgisi genç âşıklara taş çıkarıyor. Eşiyle dillerinin ayrı fakat gönüllerinin bir olduğunu söyleyen Şerif Dağdelen, "Fevziye hanımla 6 yıl önce pazarda tanıştık. Mahzun bir hali vardı. Ben de kendisine yardım etmeye çalıştım. Kendisi Arapça ben Türkçe konuşuyorum, bu sebepten dolayı konuşmadan işaretlerle anlaşmaya başladık. Günler geçtikçe birbirimize âşık olduk. Birbirimizin dilinden anlamıyoruz ama bir bakışımızdan ne hissettiğimizi tercüme ediyoruz" dedi. En iyi vakti Kemal Sunal'ın filmlerini izlerken geçirdiklerini belirten Şerif Dağdelen, "Televizyonda çıktıkça Kemal Sunal'ın filmlerini izlemeyi çok seviyoruz. Fevziye Hanım Türkçe anlamıyor fakat usta oyuncuyu izlemek bile kendisini güldürüyor. Sağ olsun kendisiyle evlendikten sonra ben de ikinci baharımı yaşıyorum" diye konuştu. Eşinin yanında çok mutlu olduğunu söyleyen Fevziye Dağdelen ise, 6 yıldır Türkiye'de olduğunu ancak dışarı çıkmadığı için Türkçe öğrenemediğini belirterek, "Şerif bey, zor günlerimde destek oldu. Burada kimsem yok, geldiğimde bana ilgi göstermesi hoşuma gitti. Allah razı olsun, her zaman iyi davranıyor. 2 kızım vardı, onları evlendirdi. Onlar da şimdi çok mutlular. Birbirimizle bakışarak anlaşıyoruz" dedi.