Hataylı kadınların bayram telaşı

Dörtyol ilçesinde kadınlar, Kurban Bayramı'nda sofraları süsleyecek yufka ekmekleri imece usulü ile yapıyor. İlçedeki kadınlar, her gün bir evde toplanarak bayram öncesi yufka ekmek yapmak için kolları sıvıyor. Su, tuz ve maya katarak yoğurdukları hamurları küçük parçalara ayıran kadınlar, oklava yardımıyla açtıkları ekmekleri yer ocağında pişiriyor. Kadınların yardımlaşarak yaptığı yufka ekmekler, bayram sofralarında tüketiliyor. Özerli Mahallesi sakinlerinden ev hanımı Fatma Başar Aslan, yufka ekmek yaparak hem kurban sofralarını taçlandırdıklarını, hem de eski bir geleneği sürdürdüklerini söyledi. Aslan, "Yöresel lezzeti Kurban Bayramı için yapıyoruz, yapımı zahmetli ancak bayram sofralarına lezzet katıyor. Uzun süre saklanıyor olması da önem arz ediyor, tüketeceğimiz zaman 10 dakika önceden hafif ıslatarak bekletiyoruz ve daha sonra yiyoruz." dedi. Ev hanımlarından Melahat Yıldız da yufka ekmeklerin evlerde bereketi arttırdığına inandıklarını ifade etti. Her bayram öncesi mahallede kadınlarla bir araya gelip hem sohbet ettiklerini hem de ekmeklerini pişirdiklerini aktaran Yıldız, yardımlaşmanın da önemini bununla anladıklarını dile getirdi. Mahalle muhtarı Muhlis Aslan da her bayram öncesi mahallede kadınların yufka ekmek yapma telaşının başladığını belirterek, "Mahallemizde atalarımızdan gelen bu bayram öncesi tatlı telaşa bir de yufka ekmek telaşı ekleniyor" dedi.