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Hırsız dolu araç polıse takıldı

’ta asayiş şubesi ekiplerinin şüphelenerek takibe aldığı otomobilin içinde her yerde aranan hırsızlar yakalandı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Hırsız dolu araç polıse takıldı
Yurt genelinde yaptıkları hırsızlıklarla her yerde aranan ve toplam 74 ayrı suç kaydı bulunan 4 kişilik gezici hırsızlık şebekesi, Kahramanmaraş polisinin elinden kaçamadı. Hırsızlık olaylarının önlenmesi kapsamında çevre illerden Kahramanmaraş'a gelmesi muhtemel gezici grupların takibini yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kayseri'den otomobille gelen ve içerisinde biri kadın 4 kişinin bulunduğu 31 PR 597 plakalı aracın peşine düştü. Otomobilin mola verdiği adrese operasyon yapan ekipler, otomobilde bulunanların çevre illerde kapı kilitlerini zorlayarak girdikleri ev ve iş yerlerinden çok sayıda hırsızlık yapanlar olduğunu belirledi. Hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi ve 21 suç kaydı olan Perihan Durmuş, 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 28 suç kaydı olan Erol Durmuş, hırsızlık suçlarından 8 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan, cezaevi firarisi ve 11 suç kaydı olan Bülent Durmuş ile 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan, 3 yıl 1 ay hapis cezası olan ve 9 suç kaydı olan M.D adliyeye sevk edildi. 4 zanlı tutuklandı.

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Hırsız dolu araç polıse takıldı
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