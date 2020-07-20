Mersin’de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, sıcak havadan bunalanlar plajlara akın etti. Hava sıcaklığının dün 33 dereceyi bulduğu Erdemli ilçesinde, serinlemek isteyen vatandaşlar UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ne gitti. Vatandaşlardan bazıları serinlemek için denize girerken bazıları da plajda vakit geçirdi. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının da 25 dereceyi bulduğunu söyledi. Nem oranının da yüzde 60'a ulaşması nedeniyle bunaltıcı havadan kaçanların sahillerde serinlediğini belirten M. Şirin Öztop, bölgede koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulduğunu da dile getirdi.