MEÜ Tıp Fakültesi’nde mezuniyet töreni

Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019- 2020 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek ve sınırlı katılımla gerçekleştirildi. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen törene, MEÜ. Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, dekan yardımcıları Prof. Dr. Mukadder Çalıkoğlu ve Prof. Dr. Şükrü Hakan Kaleağası, Tıp Fakültesi akademik ve idari personeli ile ilk 3'e giren mezun öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Çamsarı, hekimliğin maddiyatla ölçülemez bir meslek olduğunu belirterek, "Vatanın bölünmez bütünlüğünü, ülke sevgisini,milli manevi değerlere bağlılığı, hastanın iyiliğini, empatisini lütfen ihmal etmeyin. Çünkü özellikle vatan sevgisi, ülke sevgisi, insan sevgisi olmayan bir hekim, dünyanın en zekisi de olsa, bilgisi en fazla olanı da olsa hiçbir işe yaramaz" dedi. Bu yıl pandemi nedeniyle her anlamda zor bir dönemden geçildiğini kaydeden Çamsarı, "Türkiye'de ilk 5'e, dünyada ise ilk 500'e girme hedefimiz var" dedi.