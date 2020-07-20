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projeleriyle dünyaya açıldı

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Milli Eğitim projeleriyle dünyaya açıldı
MERSİN'DE Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, 2019-2020 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan Erasmus ve eTwınnıng projeleri ile pandemi sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Müdür İlyas Mercan, MEB Şube Müdürü Ali Bulut'un başında bulunduğu özel büroda, projelere son şeklinin verildiğini söyledi. Görev yaptıkları eğitim kurumlarında gerçekleştirdikleri projeler için zamanla yarışan eğitimcileri takdir ettiğini belirten Mercan, "İl genelinde en fazla proje üreten ve gerçekleştiren Anamur milli eğitim müdürlüğü teknolojiden kültüre, bilişime kadar bir çok konuda geliştirilen projelerden bir çoğu, dereceye girdi, finale kaldı, bir çoğu hibe almaya hak kazandı" dedi.
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Milli Eğitim projeleriyle dünyaya açıldı
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