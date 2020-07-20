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Polis tacirlerine göz açtırmadı: 5 tutuklama

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı: 5 tutuklama
ADANA'DA polisin eve düzenlediği operasyonda 2 kilo 914 gram eroin, 15 gram esrar ve 73 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir evde Şiyar İ. (22), Högür E. (22), Abdullah B. (21), Muhammet A. (26) ve Gürkan S.'nin (29) uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Eve özel harekât polisleriyle şok baskın düzenleyen narkotik polisi, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Evde narkotik detektör köpekle arama yapan polis, 2 kilo 914 gram eroin, 15 gram esrar, 73 gram bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan Şiyar İ., Högür E., Abdullah B., Muhammet A. ve Gürkan S.
sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan Abdullah B.'nin 'kasten öldürme' suçundan arandığı öğrenildi.

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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı: 5 tutuklama
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