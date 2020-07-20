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Tarihi ’da büyük hareketlilik

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Tarihi Kapalı Çarşı’da büyük hareketlilik
KAHRAMANMARAŞ'TA, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ve vatandaşların alış veriş hareketliliği başladı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan tarihi Kapalı Çarşı'daki demirci esnafları, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Mangallıklar, saç tavalar, ızgara ve şişler tezgahlarda yerini alırken kömürcüler ise hazırladıkları paketleri satışa sunmaya başladı. Bıçakçılar Çarşısı'nda da bir yandan yeni bıçakların üretimi devam ederken diğer taraftan da vatandaşların evlerinde getirdiği bıçakların keskinleme işlemleri yapılıyor. Esnaf Ökkeş Çokparlamış, Kovid-19 nedeniyle işlerden geçen yıla oranla düşüş olsa da bayram hareketliliğin olduğunu belirtti. Hasan Tandoğru ise bayram için tedbir alıp hazırlıkları yaptıklarını, müşterileri beklediklerini söyledi.
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Tarihi Kapalı Çarşı’da büyük hareketlilik
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