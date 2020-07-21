Adana’da maskeli tespih pazarı

TÜRKİYE'NİN kehribar tespih üretim ve satışında önemli bir paya sahip Adana'da koronavirüs sonrası ilk kez tespih pazarı kuruldu. Şehir dışından da gelen vatandaşlar ile birlikte 250 tezgah kurulan pazarda maskeye ve mümkün olduğunca sosyal mesafeye dikkat edilerek tespih alışverişi yapıldı. Tespihçiler Çarşısı'nda buluşan satıcılar, getirdikleri el emeği göz nuru rengarenk kukadan kehribara çeşit çeşit tespihleri, özenle tezgahlarda sergiledi. Gramı kimi tezgahta 3 lira, kimi tezgahta ise 3 dolardan satılan tespihleri meraklıları inceleyip bütçelerine uygun olanı satın aldı. Koronavirüs nedeniyle aylardır yapılamayan pazar, uzun bir aradan sonra tekrardan düzenlendi. 250 tezgahın kurulduğu pazarda yüzlerce vatandaş maskeye ve mümkün olduğunca sosyal mesafeye uyarak tespih alışverişini yaptı. Adana Tespihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Türkmenoğlu, , "Her ayın üçüncü haftasında düzenlediğimiz bu fuara Türkiye'nin her yerinden dostlarımız geliyor" diye konuştu.