Adana’da termometreler 39 dereceyi gösterdi

ADANA'DA hava sıcaklığının giderek arttığı son günlerde parklar, gölgede serinleyenlerle doldu. Kentte sıcaklık güneş altında 39 dereceyi buldu. Adana kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda dün saat 14.00'da termometreler güneş altında 39 dereceyi gösterdi. Sıcak ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar gölgede bulunan bank ve ağaç altlarında serinlemeye çalıştı. Adana'nın yerlisi olduğunu ve bu sıcaklara alışık olduğunu belirten Ayten Özcan, tedbirli davranarak her zaman şapka ile dışarı çıktığını ve gölge noktalarda bulunduğunu söyledi. Yaklaşan Ağustos ayında hava sıcaklığının daha yüksek olmasını beklediklerini dile getiren Ali Seyhan da, "Adana'da çok kötü sıcaklar var. Ağustos'ta daha sıcak olur. İnsanlar yaylalara gitti" diye konuştu.