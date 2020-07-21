Başarılı öğrenciler yaz kampında

MERSİN'DE, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde yaşayan başarılı, ancak ailesinin maddi durumu tatil yapmaya elvermeyen gençleri, ücretsiz yaz kampı ile ödüllendirmeye devam ediyor. Başarılı 75 öğrenci, belediye binası önünde bir araya gelerek kamp hazırlıklarını yaptı. Burada gençlere önce maske dağıtıldı ve ateşleri ölçüldü. Ardından otobüslerle Silifke'de bulunan Kapızlı yaz kampına gönderildi. "Göreve geldiğimizde verdiğimiz bir sözümüzü yerine getiriyor, ailesinin ekonomik durumu iyi olmayan gençlerimize, eğitim ve farklı alanlarda fırsat eşitliği sağlamaya devam ediyoruz" diyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Sözümüzü yerine getiriyor, başarılı gençlerimizi ücretsiz yaz kampıyla ödüllendiriyoruz" dedi.