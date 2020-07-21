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Hayvanseverler örnek uygulama için teşekkür etti

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Hayvanseverler örnek uygulama için teşekkür etti
ADANA'DA HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarından dolayı Çukurova Belediyesi'ni Türkiye'deki tüm belediyelere örnek gösterdi, "Gelin Soner Çetin'in uygulamalarını inceleyin" önerisinde bulundu. KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım da hayvan hakları savunucuları adına Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sokak hayvanları konusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, "Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Çukurova'da can dostlarımız da çok mutlu. Kısırlaştırma sayısını artıracağız. Ayrıca söz verdiğimiz gibi kedi kısırlaştırma merkezi kuracağız" açıklamasında bulundu.
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Hayvanseverler örnek uygulama için teşekkür etti
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