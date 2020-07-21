İskenderun’da evde bakım ve sağlık hizmetleri

HATAY'DA İskenderun Belediyesi isteğe bağlı evde tedavi hizmetiyle ihtiyacı olan hastanın ayağına sağlık hizmeti götürüyor. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın talimatıyla kurulan 'Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi' çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine belli bir program çerçevesinde ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yaşlı ve kimsesiz birçok vatandaşın evinde ücretiz pansuman, enjeksiyon ve diyabet,şeker ölçümü hijyen ve sağlık koşullarına dikkat edilerek uygulanıyor. Vatandaşlar, aldıkları hizmetten son derece memnun kalırken, uygulamayı hayata geçiren Başkan Fatih Tosyalı ve ekibine teşekkür etti. Başkan Tosyalı ise, "Benim için halk sağlığı birinci önceliktir" dedi.