Kahramanmaraş JAK Timi 7/24 görevde

KAHRAMANMARAŞ İl Jandarma Komutanlığı son zamanlarda yerli ve yabancı turistler tarafından cazibe merkezi olan Düldül, Berit, Ahır, Binboğa ve Engizek dağlarında yapılan doğa sporları ve dağcılık faaliyetleri ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların ziyaret ettiği tarihi, turistik mekanlar ve mesire alanlar ile kaybolma, mahsur kalma, boğulma gibi olaylara hızla müdahale etmek için alanında uzman personel ve arama kurtarma köpeğinin de görev aldığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri 7/24 göreve hazır halde bekliyorlar. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz, olaylara hızla müdahale etmek için time hazır kıta olmaları talimatını verdi. Albay Öksüz'ün emri üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) timleri meydana gelebilecek olayları önlemek ve vatandaşların rahat bir şekilde sosyal aktivitelerini yapabilmeleri için uzman personellerden oluşturulan JAK timleri Arama Kurtarma köpeği ile birlikte Kent genelinde önceden belirledikleri alanlarda 7/24 devriye faaliyeti icra etmeye başladı. JAK timleri devriye görevleri sırasında vatandaşlara bilgilendirme yaparken meydana gelen olaylarda 112 Acil Çağrı merkezine ulaşılması halinde süratle yardım ve kurtarma faaliyeti icra edeceklerini belirttiler.