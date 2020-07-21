Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü kutlandı

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, 46 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın, tarihin seyrini değiştirerek adada yıllarca Türklere kan kusturanlara verilen yanıt ve indirilen okkalı bir şamar olduğunu bildirdi. Mendeli, yayımladığı mesajında, Kıbrıs Türk halkının zor zamanlardan geçtiğini belirtti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın, 20 Temmuz 1974'de gerçekleştiğini aktaran Mendeli, "Bundan 46 yıl önce gerçekleştirilen harekat, tarihin seyrini değiştirerek adada yıllarca Türklere kan kusturanlara verilen bir yanıt, indirilen okkalı bir şamardır." değerlendirmesinde bulundu. Bu arada, KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.