Ne yolları ne suları var

Yolları yapılmayan, suları akmayan, çöpleri toplanmayan Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Barajı yakınlarındaki Dörtler Köyü Topalak Mahallesi sakinleri isyanlarda. CHP'li Büyükşehir ve yine aynı partili ilçe belediyesinin kendilerine hizmet vermediğini kaderlerine terk edildiğini ifade eden mahalleli "Biz üvey evlat mıyız? Yolumuz bozuk olduğu için ambulans hastamızı alamıyor. Yıllardır çöplerimiz toplanmıyor. Ormanın içine çöpü atarken biz utanıyoruz ama onlar bu çöpleri almadığı için utanmıyorlar. Çatalan Barajı yanımızdan geçiyor ama bizim musluklarımızdan su akmıyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bozuk yollarına asfalt dökülmesi, haftanın 5 günü kesilen sulara çözüm bulunması için gerek büyükşehir gerekse Çukurova Belediyesini defalarca aradığını, ancak bugüne kadar hiçbir olumlu gelişme olmadığını anlatan Burak Kayacan, "Muhtarımız bile bizimle ilgilenmiyor. Bize 'Bu kadar şikayet ediyorsunuz benim mazbatamı alacaklar diyor. Okula giden çocuklarımızı yağmurda çamurda kendimiz ana yola götürüp servise bindiriyoruz. Sancıları artan eşimi doğuma götürmek için ambulans çağırdık ama bozuk yollardan dolayı gelemedi. Güçlükle aşağıya indirip hastaneye yetiştirdik" dedi. Haftanın 5 günü suların kesildiğini gece saat 01.00'de geldiğini ifade eden Yeliz Yıldız ise, "Hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Her gün banyo yapmak zorundasınız. Eşim ve çocuklarım su olmadığı için yakındaki göle giderek banyolarını yapıyorlar. Gece musluğun başında kovalarla adeta su nöbeti tutuyoruz. Saat 5'de tekrar kesiliyor. Çatalan Barajı ayağımızın yanından geçiyor ama biz sudan faydalanamıyoruz. Çöplerimizi almadıkları için ormanlık alana atmak zorunda kalıyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.Adeta kaderimize terk edilmiş durumdayız. Elektrik direklerini diktiler ama lambalarını takmadılar. Köyümüz gece karanlığa gömülüyor. Hayvanlarımızı çalıyorlar. Bir lamba takmak bu kadar zor mu direklere? Eğer lamba takmayacaktınız neden elektrik direklerini diktiniz.Şehir merkezinde oturuyordum 20 gün önce buraya geldim, ama geldiğime pişman oldum. Ne suyumuz akıyor ne çöpümüz toplanıyor. Hangi yüzyılda yaşıyoruz. Yetkililer bir gün gelip bizimle yaşasınlar o zaman onları göreyim.