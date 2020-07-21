SÜPER Lig'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica
, koronavirüs salgını sonrası çıktıkları maçlarda hiç kaybetmediklerini hatırlatıp sezonun son maçı olan BtcTurk Yeni Malatyaspor
karşısınoa da bunu sürdürmek istediklerini söyledi. İyi oyuncularının olduğunu bir kez daha tüm kamuoyuna gösterdiklerini aktaran Rumen hoca, "İyi futbolla ligdeki yerimizi koruduk. Önümüzde Malatya maçı var. Pandemiden sonra kaybetmeyen tek takımız. Malatya karşısında da bunu sürdürmak istiyoruz. Takımımızın halen maçlara motive olduklarını görüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir sonuçla ligi bitirmeyi hedefliyorum"
ifadelerini kullandı.