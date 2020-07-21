“Pandemiden sonra kaybetmeyen tek takımız”

SÜPER Lig'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü, koronavirüs salgını sonrası çıktıkları maçlarda hiç kaybetmediklerini hatırlatıp sezonun son maçı olankarşısınoa da bunu sürdürmek istediklerini söyledi. İyi oyuncularının olduğunu bir kez daha tüm kamuoyuna gösterdiklerini aktaran Rumen hoca,ifadelerini kullandı.