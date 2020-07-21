Pilotluğa ilgi arttı

ADANA'DA Kelaynak Havacılık Kulübü'ne eğitim vermek amacıyla gelen Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde geçen yıl açılan Pilotaj Bölümü'nde öğrenciler, 5 yıl boyunca çeşitli teorik ve pratik eğitimler alıyor. Pilotluk eğitimi için 400 bin TL ila 700 bin TL arasında para ayıran öğrenciler, mezun olduklarında yüksek maaşlarla iş bularak, kısa sürede bu masraflarından daha fazla para kazanabiliyor. Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Süleyman Doğan, "Zorlu eğitim sürecinin ardından öğrenciler, havayollarında 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar ve 94 bin TL'ye kadar çıkabiliyorlar. Son 10 yılda pilotluk eğitimlerine ilgi yüzde 50-60 arttı" dedi. Türkiye'nin, coğrafi konumu gereği diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi havayolu taşımacılığında da potansiyeli günden güne artıyor. Pilot eğitimi alan öğrenci Ecrem Fıçıcı, çocukluğunda çok sık seyahat yaptığı için uçaklara karşı ilgisi olduğunu bu nedenle pilot olmaya karar verdiğini belirterek, "Eğitimim çok güzel gidiyor, memnunum. Yaklaşık 3-4 aydır yer dersleri ve havacılık dersleri alıyorum. Sadece simülasyonda uçmuştum" diye konuştu. Muhammet Şami Çetin ise küçük yaşlardan bu yana uçmak istediği için bu mesleği seçtiğini belirtti.