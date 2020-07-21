Şampiyon kupasını Özdemir’den aldı

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Antakya Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında oyuncular, adları anons edildikten sonra tören alanındaki masanın üzerine konulan madalyalarını kendileri aldı.Daha sonra bordo-beyazlı takımın kaptanıve teknik direktör, TFF yöneticilerinden kupayı teslim alarak takım arkadaşları ve yöneticilerle kaldırdı. Törenin ardından oyuncular,FUTBOL Federasyonu Başkanı, Başkan Vekilive aralarında'un da yönetim kuruluüyeleri katıldı. Kaptan Mesut Çaytemelve teknik direktör MehmetAltıparmak; TFF yöneticilerindenkupayı alarak birlikte havaya kaldırıpbüyük coşku yaşadılar. Daha oyuncular,kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.Teknik direktör Mehmet Altıparmak, kuruluşundan bu yana geçen 53 yıllık sürede ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'un şampiyonluğu hak ettiğini söyledi. Altıparmak'ın açıklamasının ardından görevine son verildiği haberleri yayıldı. Yerine aday isimlerin de yayılması üzerine yönetim şu açıklamayı yaptı: "Çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz, gelecek sezon planlamasına bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır."