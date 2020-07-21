Şampiyon kupasını Özdemir’den aldı

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Antakya Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında oyuncular, adları anons edildikten sonra tören alanındaki masanın üzerine konulan madalyalarını kendileri aldı.
53 YIL SONRA BÜYÜK MUTLULUK
Daha sonra bordo-beyazlı takımın kaptanı Mesut Çaytemel
ve teknik direktör Mehmet Altıparmak
, TFF yöneticilerinden kupayı teslim alarak takım arkadaşları ve yöneticilerle kaldırdı. Törenin ardından oyuncular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi. 53 yıl aradan sonra yaşanan büyük coşku görülmeye değerdi.
34 HAFTALIK EMEKLE GELEN GURUR
FUTBOL Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir
, Başkan Vekili Servet Yardımcı
ve aralarında Hamit Altıntop
'un da yönetim kurulu
üyeleri katıldı. Kaptan Mesut Çaytemel
ve teknik direktör Mehmet
Altıparmak; TFF yöneticilerinden
kupayı alarak birlikte havaya kaldırıp
büyük coşku yaşadılar. Daha oyuncular,
kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.
"ÇIKAN HABERLER DOĞRU DEĞİL"
Teknik direktör Mehmet Altıparmak, kuruluşundan bu yana geçen 53 yıllık sürede ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'un şampiyonluğu hak ettiğini söyledi. Altıparmak'ın açıklamasının ardından görevine son verildiği haberleri yayıldı. Yerine aday isimlerin de yayılması üzerine yönetim şu açıklamayı yaptı: "Çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz, gelecek sezon planlamasına bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır."