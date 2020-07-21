Zabıtadan gıda denetimi

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında marketlerdeki ve bakkallardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu. Vatandaşın sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine yaptığı denetimler sonrasında 5 bin 997 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koyarak imha etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Zabıta ekiplerimiz vatandaşımızın sağlığı için 7/24 esasına göre denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Her ay yaklaşık 10 bin iş yeri belediyemiz tarafından denetleniyor. Şu ana kadar 60 bine yakın iş yerinin denetimi yapıldı. Bu denetimlerde vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş bozulmuş ürünler varsa bunlar tespit edilip imha ediliyor" dedi.