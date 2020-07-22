Adana’da çiftçiye destek büyüyor

DEVLET Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Akif Balta işe hızlı başladı. Müdür Balta, yıllardır Çukurova bölgesini etkisi altına alan yağışların vermiş olduğu zararları yerinde tespit etti. Balta, Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Şafak Çetin ve DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan ile birlikte yaptıkları çalışmalar neticesinde sorunları tespit edip rapor haline getirdiği sorunların çözüm önerileriyle kanayan yaraya neşteri vurdu. Bölge Müdürü Balta, Türkiye'de sadece doğal afetlerde görülebilecek bir koordinasyonla ülke genelinde DSİ'ye ait 21 iş makinasını Çukurova bölgesine getirtmeyi başardı.