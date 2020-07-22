Adliye binasını incelediler

HATAY'IN İskenderun ilçesinde eski adliye binasında restorasyon çalışmaları devam ediyor. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Kaymakam İskender Yönden, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Baro Temsilcisi Av. Sevinç Çakıcı, Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Kd. Binbaşı Oğuz Emre Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Yüzbaşı Ferit Gül ile birlikte eski adliye sarayında incelemelerde bulundu. Başkan Tosyalı, daha sonra İskenderun'da görev yapmakta iken yeni görev yerlerine atanan bazı kurum temsilcilerine yeni görev yerlerinde başarılar dileklerini iletti.