Adliye girişinde silahlı saldırı: 3’ü çocuk 6 yaralı

ADANA'DA 2 ay önce meydana gelen bıçaklı kavga olayının duruşması öncesi adliyenin giriş kapısı önünde 1'i çocuk 3 kişi silahla, 3 kişi de çıkan arbede sonucu yaralandı. Olayın şüphelisi Adem Güzel ile birlikte toplam 3 kişi gözaltına alınırken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan bir şüpheliyi arıyor. İddiaya göre bu yılın mayıs ayında Nuri Ürgen ile Adem Güzel arasında ev kurşunlama yüzünden mahkemelik oldular. Sabah duruşmaya gelen Nuri Ürgen, X-Ray cihazından geçeceği sırada husumetlisi Adem Güzel tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ürgen göğsünden yaralandı. Adliyenin giriş kapısı bir anda savaş alanına döndü. Bu sırada adliyeye gelen Mehmet Emin Şen ile kızı Elif Şen de bacağından vuruldu. Olay sırasında kaçmaya çalışan anneleriyle adliyeye gelen Mert ve Yusuf Kaya ile kimliği belirlenemeyen bir kişi de yaşanan arbededen dolayı yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere götürdü. Bu arada Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçmaya çalışan saldırgan Adem Güzel'i Tepebağ Mahallesi ara sokaklarda suç aletiyle birlikte yakaladı. Adem Güzel'e gözcülük yaptığı belirlenen 2 kişi de polisler tarafından gözaltına alınırken olaya karıştığı belirlenen bir kişi ise polis tarafından her yerde aranıyor.