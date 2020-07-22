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Bu çiçeği koparana 62 bin lira ceza

Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Bu çiçeği koparana 62 bin lira ceza
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 1800-2500 rakımda 'Gelin bardağı' ismi verilen yeni bir bitki türü bulundu. Gelin bardağını koparmanın cezası ise 62 bin lira. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ahmet Yenisolak, "Gelin bardağının (fritillaria persica) Kahramanmaraş sınırlarındaki varlığı aynı zamanda şehrimizin ne kadar geniş ve bir o kadar farklı iklim özelikleri barındırdığının kanıtı niteliğindedir. Önümüzdeki yıllarda park ve bahçelerimizi süslemesini temenni ettiğim gelin bardağının aynı zamanda diğer özelliklerinin analiz edilerek Kahramanmaraş'ta kültüre alınması ile ticarete kazandırılmasını ümit ediyorum" dedi.
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Bu çiçeği koparana 62 bin lira ceza
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