ADANA'DA Yüreğir'de halk sağlığını korumak ve daha temiz bir Yüreğir için etrafa kötü koku yayan ve eskiyen çöp konteynerleri yenileniyor. Bugüne kadar üç bin çöp konteyner yenilendi. Toplam sayısı üç bin beş yüzü bulacak konteyner ile Yüreğir'imiz daha temiz olacak. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, temiz bir Yüreğir için ekiplerin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Kocaispir ''Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemide kişisel temizliğin ve çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Pandemi süresince temizlik işleri ekiplerimiz bütün cadde ve sokakları düzenli olarak deterjanlı su ile yıkadılar. Bütün kamu kurumlarımız, dezenfekte edildi. Yüreğir'de ömrünü tamamlayan, çevreyi rahatsız eden konteynerler yenileri ile değiştiriliyor" dedi.