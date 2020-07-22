Güzel maçlar olacak

FF 1. Lig'de Süper Lig heyecanı yaşayan, bugün play-off turu birinci maçında deplasmanda saat 21.00'de oynayacağı ve'ın yöneteceğimaçı hazırlıklarını tamamladı. Kulüp başkanı, takımın son antrenmanını izleyerek teknik heyet ve futbolcularla görüştü, play-off'tan'e çıkmaya çalışacaklarını söyledi. En son 1994-1995 sezonunda'de mücadele eden, daha önce 4 kez katıldığı play-off'tan Süper Lig'e çıkma şansını yakalayamadı.Başkan'e çıkabilmek için son dakikaya kadar mücadele ettiklerini söyledi.Sancak: Amacımız Süper Lig'e çıkmakBAŞKAN Sancak, "Artık play-off'a bakacağız, playoff'tan Süper Lig'e çıkmaya çalışacağız. Play-off'ta Bursaspor ile eşleştik. Bursaspor güçlü bir takım. Play-off'a kalan takımlar güçlü rakipler. Güzel mücadeleler olacak. Hak eden kazanır ve inşallah biz de Süper Lig'e çıkarız, amacımız bu. Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz" dedi.