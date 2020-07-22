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Güzel maçlar olacak

bugün deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı playoff turu ilk maçına hazır. Kulüp başkanı Murat Sancak, “Play-off’a kalan takımlar güçlü rakipler. Güzel mücadeleler yaşanacak” dedi

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Güzel maçlar olacak
TFF 1. Lig'de Süper Lig heyecanı yaşayan Adana Demirspor, bugün play-off turu birinci maçında deplasmanda saat 21.00'de oynayacağı ve Mete Kalkavan'ın yöneteceği Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Kulüp başkanı Murat Sancak, takımın son antrenmanını izleyerek teknik heyet ve futbolcularla görüştü, play-off'tan Süper Lig'e çıkmaya çalışacaklarını söyledi. En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, daha önce 4 kez katıldığı play-off'tan Süper Lig'e çıkma şansını yakalayamadı. Mavi- lacivertliler, bu sezon Süper Lig'e çıkarak 25 yıllık hasrete son vermek istiyor. Başkan Sancak, Süper Lig'e çıkabilmek için son dakikaya kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Sancak: Amacımız Süper Lig'e çıkmak
BAŞKAN Sancak, "Artık play-off'a bakacağız, playoff'tan Süper Lig'e çıkmaya çalışacağız. Play-off'ta Bursaspor ile eşleştik. Bursaspor güçlü bir takım. Play-off'a kalan takımlar güçlü rakipler. Güzel mücadeleler olacak. Hak eden kazanır ve inşallah biz de Süper Lig'e çıkarız, amacımız bu. Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz" dedi.

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Güzel maçlar olacak
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