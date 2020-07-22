Hatay’ın unutulmaya yüz tutmuş lezzeti: Kınnap kebabı

UNUTULMAYA yüz tutmuş yöresel yemekler arasında gösterilen kınnap kebabı Hataylı ustalarca hazırlanarak gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, eski zamanların özel günlerinde pişirilen kınnap kebabı, dana kuşbaşı, patlıcan, soğan, biber ve domatesin yorgan ipine dizilmesiyle hazırlanıyor. Kalın iplik anlamına gelen "kınnap" kelimesinin adının verildiği eşsiz lezzet, Hataylı ustalarca taş fırınlarda pişirilerek, sofralardaki yerini alıyor. Görüntüsü ile göz kamaştıran, lezzeti ise damaklarda unutulmaz tat bırakan kınnap kebabı, günümüzde çok fazla bilinmiyor. Hatay Gastronomi Evi'nin şefleri kınnap kebabını bir yandan yaşatmaya çalışırken, diğer yandan tekrar sofralarda yaygın olarak yerini alması için çaba gösteriyor. Hatay Gastronomi Evi Şefi Süleyman Demirel, "Kınnap kebabı da unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet. Kınnap aslında ip anlamına geliyor. Bu ipe bir yorgan iğnesiyle etini, patlıcanını, biberini ve domatesini dizeriz, üzerine de sosu koyarız. Güveçte kısık ateşte ağır ağır pişer. Lavaş ekmeğe çekilen ipteki lezzet de dürüm yapılarak yenilir" diye konuştu. Hatay Gastronomi Evi'nin Müdürü İpek Aslan ise gastronomi evinin sadece yeme içme yeri olmadığını aynı zamanda kentin kültürünü ve tarihini de yansıtan bir yer olduğunu vurguladı.