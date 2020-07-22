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Hız ve dikkatsizlik YINE CAN ALDI

Kozan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. yeri bir anda savaş alanına döndü, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Hız ve dikkatsizlik YINE CAN ALDI
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah saatlerinde Kozan'a bağlı Çobanpınarı Mahallesi Karaveliler yol kavşağında meydana geldi. Bahri Tıraşoğlu'nun (51) kullandığı 01 RL 696 plakalı otomobil ile Cumali Bağrıyanık'ın (30) kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Cumali Bağrıyanık'ın kullandığı otomobilde bulunan babası Eyüp Bağrıyanık olay yerinde hayatını kaybederken, annesi Yüksel Bağrıyanık (54) ve kız kardeşi Emine Sallı (27) yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve Cankur ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılırken, 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Olay yerinde bulunan jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hız ve dikkatsizlik YINE CAN ALDI
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