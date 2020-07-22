Müdür Doğan İnci’ye Gündoğdu’yu anlattı

GÜNDOĞDU Holding-Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, beraberinde Vakıf Genel Sekreteri Gazi Kara ile Adana'nın yeni emniyet müdürü Doğan İnci'yi ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Dr. Gündoğdu, görüşmede Müdür İnci'ye Gündoğdu Okulları ile Vakfın yaptığı işleri anlattı. Gündoğdu, tecrübeli eğitim ve teknik kadroları ile Pandemi sürecindeki online dersleri başarı ile verdiklerini ifade edip, "Her zaman teknoloji konusunda ilkleri sunan bir okul olarak bu süreci de başarı ile geçtik. Binlerce öğrencimize kesintisiz ve teknolojik sistemle ders verdik. Bu konuda tüm ekip arkadaşlarımı sizlerin nezdinde bir kez daha kutluyorum" dedi. Müdür İnci, "En kısa zamanda Gündoğdu'yu ziyaret edeceğim" dedi.