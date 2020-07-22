Yayman: Büyükşehir Hatay’ı yönetemiyor

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, ortaklaşa basın toplantısı düzenledi. AK Parti olarak Türkiye ve Hatay için çok çalıştıklarını vurgulayan Milletvekili Yayman, Hatay için yapılmış olan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgiler verdi.Büyük Karaçay Barajı konusunda Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Yayman, "Geçen hafta 50 yıllık hayalimiz olan Samandağ-Arsuz yolu hizmete açıldı. Yayladağı yolumuzda çalışmalar devam ediyor. 50 yıldır yapılamayan Tahtaköprü barajı yapıldı. Reyhanlı barajını geç de olsa tamamladık. Hassa ilçemizde 50 yataklı devlet hastanesi projesinin ihalesi yapıldı" dedi.Yayman, "Büyük Karaçay Barajı projemiz için çalışmalarımız devam ediyor ve bu proje ile Antakya'nın 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak. Şimdi düşünün AK Parti hükümeti Antakya'nın 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak bir baraj yapıyor. Bu baraj hem sulama imkanı sunacak hem de şehre su verecek. Fakat öyle aciz bir yerel idare var ki Büyük Karaçay'da yapılan ve kendisine DSİ tarafından teslim edilen arıtma tesisini bir an önce devreye sokup Antakya su dahi veremiyor" dedi. Hatayspor'un şampiyonluğu hakkında da değerlendirmeler yapan Yayman, "Şampiyon Hatayspor Süper Lig'e hayırlı olsun. 53 yıllık hasret bitti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah izin verirse Süper Lig'de ilk maçımızı yeni stadyumda oynayacağız. O stadı da AK Parti Hatayspor ve Hatay halkına hizmet etmek için yaptı" dedi. AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu'da, Hatay için gerekli yatırımlar ve projeler hakkında sıkı çalıştıklarını dile getirerek, "Memleketimizin her bir problemine odaklanarak çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi. Uzun Çarşı'daki su baskınlarının da gündeme geldiği toplantıda düşüncelerini paylaşan Yeloğlu, "Uzun Çarşı'yı su basması bir yatırım problemi değil, işletme problemidir. Ben belediye başkanıyken ilk yağan yağmurda Uzun Çarşı'yı su bastı. Daha sonra aldığımız işletme tedbirleriyle 5 sene boyunca bu sorunu yaşamadık" dedi.Toplantıda söz alan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Kurtuluş Caddesi'nin geleceği hakkında önemli bilgiler verdi. Kurtuluş Caddesi için Hatay Valisi Rahmi Doğan'a bir proje sunumu yaptıklarını belirten Yılmaz, "22 Temmuz 2019 tarihinde sayın valimize Kurtuluş Caddesi için bir sunum gerçekleştirdik. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan bölge için Lütfü Savaş projeyi yapacaklarını belirtti. Ağustos 2019'da belediye meclisimizde 100 milyon lira borçlanma yaptık ve bölge için hala bir gelişme olmadı. Proje gerçekleşirse Caddedeki trafik sorunu çözülecek ve Antakya'nın gelişiminde çok yarar sağlayacak" dedi.