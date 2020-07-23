Adana’da bayram telaşı başladı

ADANA'DA yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çarşıda alışveriş yoğunluğu da arttı. Esnaf, satışlarda yüzde 30-35 oranında artış bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı açıklaması esnafta sevinç yarattı. Adana'nın Çakmak Caddesi esnafı, kurbanlığın yanı sıra tüm sektörlerde yaklaşan bayram öncesi satışlarda yüzde 30-35 oranında artış beklediklerini kaydetti. Geçen mayıs ayında kutlanan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatan çarşı esnafından tatlıcı Hamit Davulcuoğlu, bu bayram satışların yükselmesini beklediklerini belirtti. Şalgamcı Nesrin Hitay ise bidon, pet şişe ve kargo satışlarında artış olduğunu vurgulayarak, "Çünkü bol acılı şalgamın koronavirüse birebir ilaç diye düşünüyorum. İnşallah çarşıda da güzel bir hareket olursa Kurban Bayramı'nda da satışların yüzde 30-35 oranında artmasını bekliyoruz" diye konuştu. Giyim mağazası sorumlusu Recep Tutuş ise insanların pandemi sürecine alıştığını ve çarşıda bayram öncesi yoğunluğun başladığını dile getirdi.