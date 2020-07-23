HATAY'IN Arsuz İlçesinde çevre gönüllüleri sahili temizledi. Belediye ve Miss Arsuz Gönüllüleri tarafından organize edilen "Elimizde eldiven, yüzümüzde maske; Tertemiz Bir Arsuz İçin!' sloganıyla başlatılan çöp toplama etkinliğe Kaymakam Musa Sarı ve Belediye Başkanı Asaf Güven de katıldı. Merkez mahallesinde ve sahil bandında çöp toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekmeye çalışan gönüllüler, tüm insanların bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini söylediler. Güzel bir farkındalık projesi için bir araya geldiklerini ifade eden Kaymakam Musa Sarı, "Burada emeği geçen başta Belediye Başkanımız ve ekibi olmak üzere, gönüllülerimize teşekkür etmek istiyorum. Şunu biliyoruz ki Arsuz, hepimizin ortak paydası, turizm cenneti bir şehir. Pandemi günlerinde bile insanların buluşma adresi oldu. Memnuniyetle karşılıyoruz ama aynı zamanda istiyoruz ki Arsuz hak ettiği temizliği ile kalsın, güzelliği ile kalsın" dedi.