Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Denizi yok ama balık ihracatı yapıyor

Denizi yok ama balık ihracatı yapıyor

Denizi olmayan ’tan 54 ülkeye balık ihracatı yapılıyor. ve Yetiştiricileri Birlik Başkanı , “En çok Arap ülkelerine yapıyoruz” dedi

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Denizi yok ama balık ihracatı yapıyor
Kahramanmaraş'ta 48 tesiste bir yılda üretilen 6 bin 700 ton alabalık yurt içi ve yurt dışındaki sofraları lezzetlendiriyor. Kahramanmaraş Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Aras, kentte 42 yıldır alabalık üretiminin yapıldığını belirtti. Bölgedeki 48 tesiste yıllık ortalama alabalık üretiminin 6 bin 700 ton olduğunu ifade eden Aras, bunun yaklaşık 3 bin 800 tonunun ihraç edildiğini dile getirdi. Aras, Kahramanmaraş'ın alabalık üretiminde üst sıralarda olduğunu aktararak, "Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı yapılıyor. Bu ihracattan da yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde ediliyor" dedi. Kahramanmaraş'ta 30 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Sarı ise ağırlıklı olarak Arap ülkelerine ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Kentte her yıl balık üreticiliğinin gelişim gösterdiğini, kaynak sularının çok olmasının da insanları bu sektöre teşvik ettiğini anlatan Sarı, "Azımsanmayacak bir üretim rakamımız var. Denizi bulunan birçok kentin önündeyiz. Bunun nedeni de barajların sayısının fazla olması ve balığın gelirinin iyi olmasıdır. Fiyatlar sezona göre değişse de şu anda kilosu ortalama 24 liradan satışa sunuluyor ve birçok balıktan uygun." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizi yok ama balık ihracatı yapıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA