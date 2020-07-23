Erzinspor Aytekin ile ‘DEVAM’ dedi

TFF 3. Lig'de yer alan Erzinspor, teknik direktör Ergün Aytekin ile yola devam kararı aldı. Turuncu-beyazlı kulübün başkanı Önder Özbilen, yeni sezon çalışmaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı kararla teknik direktörümüz Ergün Aytekin ile yola devam edeceğiz. Teknik direktörümüzün verdiği raporlar doğrultusunda 8 Ağustos tarihinde toplanma kararı aldık. İlk etapta takımımız futbolcular ile iç transferi çözeceğiz. Ardından da dış transfere yöneleceğiz"
şeklinde konuştu.