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Erzinspor Aytekin ile ‘DEVAM’ dedi

1 sezon daha görevinin başında

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Erzinspor Aytekin ile ‘DEVAM’ dedi
TFF 3. Lig'de yer alan Erzinspor, teknik direktör Ergün Aytekin ile yola devam kararı aldı. Turuncu-beyazlı kulübün başkanı Önder Özbilen, yeni sezon çalışmaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı kararla teknik direktörümüz Ergün Aytekin ile yola devam edeceğiz. Teknik direktörümüzün verdiği raporlar doğrultusunda 8 Ağustos tarihinde toplanma kararı aldık. İlk etapta takımımız futbolcular ile iç transferi çözeceğiz. Ardından da dış transfere yöneleceğiz" şeklinde konuştu.
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Erzinspor Aytekin ile ‘DEVAM’ dedi
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