Galibiyetle kapatacağız

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından Süper Lig'de oynanan 7 maçta 11 puan toplayan Gaziantep Futbol Kulübü
, bu dönemde yenilmeyen tek takım olarak dikkat çekti. Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde ligde geride kalan 33 hafta sonunda 43 puana ulaştı.
Şu an ligde 9. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Kovid-19
salgını sürecinde gösterdiği performansla taraftarlarını sevindirdi. Sezon başında ligi ilk 10 takım arasında bitirmek için kendisine hedef belirleyen kırmızı-siyahlılar, sezonu deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor
maçıyla tamamlayacak.
İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALDIK
Ligde kalabilmek için maçı kazanmak zorunda olan ve rakiplerinin de mağlubiyet yaşamasını bekleyecek olan Malatya
ekibine karşı Gaziantep FK
, galibiyete ulaşıp ligi 3 puanla tamamlamayı hedefliyor. Teknik direktör Marius Sumudica
, salgın sonrasında gösterilen performansla yakalanan başarının önemli olduğunu ifade etti. Türkiye
'nin önemli takımlarının bu süreçte ciddi yaralar aldığını hatırlatan Sumudica, "Biz ise hedeflerimiz doğrultusunda iyi gidiyoruz. Yedi maçlık yenilmezlik serisi gerçekten önemli. Bu süreçte ligde kalma savaşı veren veya üst sıraları kovalayan takımlarla da mücadele ettik. Buna rağmen istediğimiz sonuçları aldık. En azından kaybetmedik"
diye konuştu.