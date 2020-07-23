Galibiyetle kapatacağız

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından Süper Lig'de oynanan 7 maçta 11 puan toplayan, bu dönemde yenilmeyen tek takım olarak dikkat çekti.Şu an ligde 9. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar,salgını sürecinde gösterdiği performansla taraftarlarını sevindirdi. Sezon başında ligi ilk 10 takım arasında bitirmek için kendisine hedef belirleyen kırmızı-siyahlılar, sezonu deplasmanda oynayacağımaçıyla tamamlayacak.Ligde kalabilmek için maçı kazanmak zorunda olan ve rakiplerinin de mağlubiyet yaşamasını bekleyecek olanekibine karşı, galibiyete ulaşıp ligi 3 puanla tamamlamayı hedefliyor., salgın sonrasında gösterilen performansla yakalanan başarının önemli olduğunu ifade etti.'nin önemli takımlarının bu süreçte ciddi yaralar aldığını hatırlatan Sumudica,diye konuştu.