Kasaplara pandemi eğitimi

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki kasaplara eğitim vererek pandemi kurallarına göre dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirdi. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki kasapları bilgilendirdi. Düzenlenen bilgilendirme seminerine İlçe Müftülüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri kasaplara kesim süresinde dikkat edilecek kurallar ve pandemi süreci hakkında alınacak tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Eğitim sonrasında kasaplara katılım sertifikası verildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsü nedeniyle uygulanacak tedbirlerin kasaplar acısından önemli olduğuna vurgu yaparak, "Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerlerini belirleyerek gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede kesim yapacak olan kasaplara dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili bilgiler verildi. Korona virüsü nedeniyle bu yıl biraz daha dikkatli ve titiz olmamız gerekiyor. Bu anlamda vatandaşlarımızda da duyarlı olmalarını rica ediyorum" dedi.